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Стивен Пэддок вел стрельбу по людям в Лас-Вегасе в течение девяти минут

Международная панорама
3 октября, 23:48 UTC+3

Кроме того, по словам шерифа Джозефа Ломбардо, Пэддок установил камеры в номере отеля незадолго до того, как открыть стрельбу

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НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Житель города Мескит (штат Невада) Стивен Пэддок, который в ночь на понедельник убил 59 человек в Лас-Вегасе, в общей сложности вел стрельбу в течение девяти минут. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, его выступление транслировал телеканал CNN.

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Ломбардо указал, что, согласно последним оценкам властей, Пэддок "стрелял примерно девять минут". Шериф подчеркнул, что Пэддок хорошо подготовился к данной вылазке.

Кроме того, по словам шерифа, Стивен Пэддок установил камеры наблюдения в номере своего отеля перед тем, как открыть стрельбу.

"Камеры наблюдения были установлены вне комнаты, внутри нее и в других местах", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

Ломбардо также уточнил, что следователи, расследующие обстоятельства бойни, изучают записи с 67 камер, которые носили участвующие в операции полицейские.

"Мы изучаем видеозаписи с 67 камер, которые носили все участники операции, - отметил он. - Кроме того, мы изучаем видеозаписи с камер, установленных в районе, где произошла трагедия".

По словам шерифа, эти материалы должны быть тщательно изучены, поскольку, по его словам, "еще неизвестно, как повернется расследование".

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