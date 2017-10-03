Стивен Пэддок вел стрельбу по людям в Лас-Вегасе в течение девяти минут

"Эдмонтон" отправил российского форварда Слепышева в АХЛСпорт 4 октября, 0:47
В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по химии 2017 годаНаука 4 октября, 0:45
Каталония объявит о независимости в течение нескольких днейМеждународная панорама 4 октября, 0:34
Лавров: Москва остается главным партнером центральноазиатских государств в военной сфереПолитика 4 октября, 0:23
Чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в расширенном составе из 31 клубаСпорт 4 октября, 0:09
СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млнСпорт 3 октября, 23:33
Александр Медведев: игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотретьСпорт 3 октября, 23:13
Хоккеист ЦСКА Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛСпорт 3 октября, 23:03
Срок восстановления хоккеиста ЦСКА Шалунова станет известен после осмотра врачейСпорт 3 октября, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Житель города Мескит (штат Невада) Стивен Пэддок, который в ночь на понедельник убил 59 человек в Лас-Вегасе, в общей сложности вел стрельбу в течение девяти минут. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, его выступление транслировал телеканал CNN.
Ломбардо указал, что, согласно последним оценкам властей, Пэддок "стрелял примерно девять минут". Шериф подчеркнул, что Пэддок хорошо подготовился к данной вылазке.
Кроме того, по словам шерифа, Стивен Пэддок установил камеры наблюдения в номере своего отеля перед тем, как открыть стрельбу.
"Камеры наблюдения были установлены вне комнаты, внутри нее и в других местах", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.
Ломбардо также уточнил, что следователи, расследующие обстоятельства бойни, изучают записи с 67 камер, которые носили участвующие в операции полицейские.
"Мы изучаем видеозаписи с 67 камер, которые носили все участники операции, - отметил он. - Кроме того, мы изучаем видеозаписи с камер, установленных в районе, где произошла трагедия".
По словам шерифа, эти материалы должны быть тщательно изучены, поскольку, по его словам, "еще неизвестно, как повернется расследование".