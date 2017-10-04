В Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине пройдет в среду в Минске в критический момент - 18 октября истекает срок действия закона об особом статусе Донбасса, системообразующего документа в комплексе мер по политическому урегулированию конфликта в регионе. Но до сих пор официальный Киев ни словом не обмолвился о возможности его продления.

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За три года, прошедшие после подписания закона президентом Петром Порошенко, он так и не был применен на практике. Механизм его введения в действие практически все время был главной темой работы политической подгруппы, но, по оценке провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), всеми способами бойкотировался украинской стороной. Даже на прошлом заседании 20 сентября, когда до истечения срока действия закона оставался всего месяц, представитель Украины Леонид Кучма, вопреки данным прежде обещаниям, в очередной раз не представил официальную позицию Киева по данной проблеме.

Отказ Украины продлевать закон о статусе Донбасса фактически грозит срывом всего минского процесса, считают в провозглашенных республиках. "Это вопрос, по которому мы не имеем права уступить, основа и фундамент минского процесса", - заявил полпред ДНР Денис Пушилин, выступая на прошлой неделе на круглом столе в Совете Федерации. "Без особого статуса, без понимания наших политических перспектив нет шансов урегулировать конфликт, - считает представитель ДНР. - От этого зависят жизни тысяч жителей Донбасса. Затягивание этого процесса может привести только к новому витку эскалации процесса, новым жертвам".

Закон о реинтеграции

Тем временем Киев вместо закона об особом статусе Донбасса готовится успеть до 18 октября принять другой документ, который должен узаконить некую новую стратегию в отношении региона. Как сообщил изданию "Сегодня" источник в администрации президента Украины, его разработчики настаивают на скорейшем, в течение одной пленарной недели, принятии в Раде.

Новый документ, который, по предварительной информации, в среду может быть внесен в Раду, должен закрепить на законодательном уровне статус России как "страны-агрессора", ввести в отношении провозглашенных республик термин "оккупированные территории", дать президенту дополнительные полномочия по использованию вооруженных сил в регионе. Однако полного текста документа до сих пор никто не видел. Депутаты Рады откровенно заявляют, что вокруг подготовки законопроекта создана атмосфера секретности и все сведения о нем они вынуждены черпать из западных источников.

В частности, в понедельник стало известно, что в переходные положения нового закона могут войти статьи об особом статусе Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид. "Продление этого статуса [закона об особом статусе Донбасса] спрятано в дебрях переходных положений проекта так называемого закона о реинтеграции", - сообщила вице-спикер. Информацию о том, что закон о реинтеграции предусматривает продление особого статуса Донбасса еще на один год, подтвердил во вторник и депутат Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Однако уже сейчас ясно, что при голосовании по новому документу Раде предстоит стать ареной серьезных политических баталий. Представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко, выступая во вторник на Харьковском международном юридическом форуме, вообще исключил возможность того, что в новый законопроект включен пункт об особом статусе. "Это миф, который был запущен два года назад одной из политических сил в Раде. Ни тогда, ни сейчас никакого особого статуса для Донбасса нет, и за это никто никогда не проголосует в этом парламенте", - заявил он.

А Сыроид выразила возмущение тем, что на нее уже вышли представители канцлера Германии Ангелы Меркель и попросили поддержать положения о статусе Донбасса. Собеседники, по ее словам, отмечали, что если Рада не проголосует, то представителям Запада "будет тяжело спорить с Россией, которая говорит, что Украина не хочет выполнять политическую часть Минска".

Дискуссии о миссии ООН

Открытым остается пока и вопрос о размещении в Донбассе миссии ООН. Россия еще 5 сентября внесла в Совет Безопасности свой проект резолюции на эту тему и, как отметил во вторник президент РФ Владимир Путин, рассчитывает "на деловое, конструктивное обсуждение этого предложения".

Киев не согласен с форматом, предложенным РФ, и, надеясь "обыграть" Москву, затягивает с внесением собственного проекта резолюции, чтобы уйти от обсуждения российского варианта. "В чем заключается трюк, - объяснил глава МИД Павел Климкин. - Если бы мы сейчас внесли какой-либо проект резолюции, даже самый лучший, Россия стала бы сразу играть или сама, или за счет своих друзей, чтобы якобы сблизить [проекты резолюции], типа - нам нужен компромисс". Вместо этого Украина решила предложить идею технической миссии, которую ООН, по словам Климкина, на первом этапе "направит для того, чтобы понять, какие средства и силы во временных рамках и по организации процесса реально нужны".

Между тем эксперты уже высказывают мнение, что в случае непродления закона об особом статусе Донбасса теряет смысл и обсуждение ввода миссии ООН в регион.

"Идея о миссии ООН непосредственно связана с выполнением минских соглашений, является продолжением минских соглашений и может быть реализована только на основе минских соглашений", - сказал на недавнем заседании Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины член комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Пушков. "Если же минские соглашения Киевом де-факто отбрасываются, то де-факто Киевом отбрасываются и основания для отправки миссии ООН в Донбасс", - считает он.

Русский язык как мишень

При этом наблюдатели обращают внимание на то, что последние шаги Киева по-прежнему демонстрируют курс не на консолидацию общества, а на дальнейшее обострение уже существующих противоречий. И главным свидетельством этого служит подписанный на прошлой неделе президентом Украины закон об образовании, который ограничивает языковые права нацменьшинств в стране. Этот закон уже вызвал резкую реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии, Польше, Греции. Главной же мишенью закона являются носители русского языка, которые составляют большинство населения Донбасса, подчеркнул на днях на заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред РФ Александр Лукашевич. "Очевидно, что целью нового закона является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", - отметил он.

Закон "Об образовании", подчеркнул представитель МИД РФ, воссоздает те факторы, которые в 2014 году и привели к началу гражданского конфликта в Донбассе. "Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, киевские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, во многом ставшие отправной точкой развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины", - сказал Лукашевич. "Принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования", - указал российский дипломат.

Станица Луганская: силы не разведены

По мнению экспертов, непродление закона об особом статусе Донбасса сломает всю закрепленную в минском формате систему последовательных шагов не только в сфере политического урегулирования, но и в вопросах обеспечения безопасности в регионе. Как отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, "стимулировать людей отказаться от обстрелов без каких-либо условий невозможно, нужны внятные форматы мирной жизни, в которых они не будут лишены политических и гражданских прав".

Между тем обсуждение вопросов безопасности в рамках контактной группы на последних заседаниях не приводило ни к каким договоренностям, а решение о школьном перемирии, принятое сторонами в конце августа, лишь снизило интенсивность обстрелов, но не прекратило их. Вот уже год не получается развести силы в районе Станицы Луганской, не удается согласовать и новые участки для отвода войск.

Как заявляют представители ДНР и ЛНР, украинская сторона блокирует их предложения в подгруппе по безопасности. Так, полпред ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что на заседании рабочей подгруппы 20 сентября представители Киева отказались обсуждать вопрос о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской.

"На прошлой встрече мы представили свои предложения с картами, с координатами и так далее, - рассказал он. - Однако украинская сторона пошла на то, чтобы просто заблокировать нормальное проведение заседания рабочей группы, видимо, потому, что в этом вопросе они не могут показать европейским партнерам свое явное нежелание, а иного сказать они не могут".

Обмен не согласован

Непросто проходят дискуссии и по проблеме обмена пленными. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко по итогам прошлой минской встречи сообщила о готовности обменять 313 удерживаемых сторонников провозглашенных республик Донбасса на 88 силовиков, задержанных на неподконтрольных территориях.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова назвала другие цифры. По ее данным, представители Украины готовы передать 203 человека. Как бы там ни было, до окончательного согласования дело пока не доходит. Пресс-секретарь главы делегации ДНР Виктория Талакина объясняла это тем, что представители Киева не прекращают попытки деления пленных на тех, кто подлежит освобождению, и тех, кого украинская сторона не собирается отпускать, в то время как ДНР и ЛНР продолжают настаивать на обмене в формате "всех на всех".