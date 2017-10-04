Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней

Международная панорама
4 октября, 0:34 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Карлес Пучдемон сообщил, что правительство автономной области начнет свою работу в конце нынешней или в начале следующей недели

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Иван Батырев/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономная область объявит о независимости в течение нескольких дней. Он сказал об этом в среду в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Смотрите также

Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

"Правительство [Каталонии] начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей", - сказал Пучдемон.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

Смотрите также

Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию

Власти Испании вычтут из зарплат каталонских чиновников день всеобщей забастовки

Еврокомиссия не намерена выступать посредником в конфликте в Каталонии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
2
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
3
Победители и призеры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные разряды
4
Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
WP: спецназ полиции Лас-Вегаса ошибся этажом, когда искал стрелка в гостинице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама