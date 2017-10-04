СМИ: зять Трампа перенес электронную почту на серверы Trump Organization

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и его дочь Иванка Трамп, занимающие посты советников главы государства, перенесли свои личные электронные почтовые ящики на серверы компании Trump Organization. Об этом во вторник сообщила газета USA Today.
В конце сентября адвокат Кушнера подтвердил, что он, работая в Белом доме, использовал свой частный почтовый ящик для общения с другими должностными лицами высокого ранга, хотя делал это нечасто. Позже выяснилось, что его супруга также не пользовалась исключительно рабочей почтой для деловой переписки. Об этом стало известно 24 сентября.
Согласно же данным о регистрации в интернете, на которые ссылается газета, Кушнер и Трамп примерно 26 или 27 сентября перевели свои учетные записи на серверы Trump Organization, которая принадлежала нынешнему президенту США до его избрания. Сам Кушнер создал частный домен ijkfamily.com еще в декабре прошлого года. Теперь же он зарегистрирован на серверах, используемых семейной компанией Трампа.
Спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США уже затребовали от Кушнера все документы, которые могут иметь отношение к расследованию в связи с утверждениями о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США.