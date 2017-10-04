Венесуэльские власти заявили о наличии у оппозиции планов по дестабилизации обстановки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиционная партия "Народная воля" (НВ) имеет отношение к планам по дестабилизации обстановки в стране. Такое мнение высказал во вторник исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Тарек эль-Айссами.

В понедельник венесуэльской контрразведке удалось задержать члена НВ Мануэля Часина, участника группы Resistencia, который якобы собирался устроить 10 октября уличные беспорядки, чтобы сорвать проведение региональных выборов 15 октября.

"У нас есть доказательства того, что террористическая ячейка под названием Resistencia подчиняется "Народной воле", - заявил эль-Айссами в телеэфире. По его словам, действия силовых структур, в частности разведывательной службы, позволили нанести "мощный удар террористическим организациям".

Согласно версии властей, Часин, в частности, планировал саботировать работу сети банкоматов в нескольких регионах при участии мятежного офицера Оскара Переса. В конце июня с борта вертолета, управляемого им, были обстреляны здания Верховного суда и министерства внутренних дел в Каракасе. Тогда никто не пострадал.

Лидер НВ Леопольдо Лопес руководил массовыми антиправительственными акциями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года Лопес был приговорен к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы. В июле текущего года его перевели из тюрьмы под домашний арест.