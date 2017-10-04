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Трамп заявил, что сейчас не время для дебатов по вопросу о контроле за оружием

Международная панорама
4 октября, 1:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, октября. /ТАСС

При этом президент не исключил, что такая дискуссия возможна

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что дебаты по вопросу о свободной продаже оружия "возможно" начнутся, но не сейчас.

"Возможно, это произойдет", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время возвращения в Вашингтон из Пуэрто-Рико. "Но не сейчас", - добавил он.

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