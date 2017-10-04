СМИ: слушания по делу о теракте в Канаде начнутся в ноябре

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ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Слушания по делу о теракте в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта) начнутся в ноябре, так как обвиняемому в преступлении 30-летнему сомалийскому беженцу Абдулахи Хасан Шарифу нужно найти адвоката. Об этом во вторник сообщил телеканал СTV.
Ему инкриминируются пять попыток убийства, четыре случая нанесения тяжких телесных повреждений, опасное вождение автомобиля и хранение оружия, но до сих пор не предъявлены обвинения в терроризме. Во вторник Шариф впервые предстал перед судом в Эдмонтоне, где было принято решение начать слушания не позднее 14 ноября, так как подсудимому необходимо найти адвоката.
СTV отметил, что Шарифа в суде сопровождал переводчик, так как он плохо говорит по-английски. "В Канаде у всех есть право на справедливый суд", - пояснил журналистам решение суда один из членов сомалийского сообщества Эдмонтона.
В понедельник полицейский суперинтендант провинции Альберта Стейси Тэлбот заявила, что обвинения в терроризме могут быть предъявлены Шарифу в ближайшее время после полного проведения расследования. "Мы все еще на начальной стадии расследования, - сказала она. - Дела о терроризме очень сложны, если будут основания, мы предъявим [ему] соответствующие обвинения".