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Судья: связанная с коррупцией в Petrobras спецоперация подходит к концу

Международная панорама
4 октября, 3:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 4, октября. /ТАСС

Сержиу Моро отметил, что в большинстве случаев следствие уже завершено

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 октября. /ТАСС/. Антикоррупционная спецоперация "Автомойка", связанная с расследованием хищений в государственной нефтегазовой компании Бразилии Petrobras, подходит к концу. Об этом заявил во вторник федеральный судья Сержиу Моро, который работает над этим делом.

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"В Куритибе [бразильский город, где живет и работает судья] расследование всегда касалось заключенных с Petrobras контрактов и людей, которые с их помощью получали взятки. В большинстве случаев следствие уже завершено. Именно поэтому я считаю, что ["Автомойка"] подходит к концу", - цитирует Моро газета O Estado de S. Paulo.

Судья также заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, хотя социологические опросы говорят о его возможной победе и гарантируют выход во второй тур голосования. "Авторы исследований, которые включают мое имя, теряют время, потому что этого не будет", - заметил Моро.

Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более трех с половиной лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета госкомпании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговора. Среди фигурантов громкого дела - более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.

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