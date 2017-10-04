Премьер Канады посетит на следующей неделе США и Мексику для обсуждения договора NAFTA

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на следующей неделе посетит Соединенные Штаты и Мексику, где обсудит с лидерами этих стран будущее Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом во вторник сообщили в канцелярии канадского премьер-министра.

В Вашингтоне Трюдо будет находиться с 10 по 11 октября, где у него запланирована встреча с президентом Трампом. "[Лидеры] обсудят важные темы двусторонних отношений, в том числе вопросы международной безопасности, двусторонней торговли и экономические отношения [Канады и США]", - отметили в канцелярии. В Мексике канадский премьер-министр будет находиться с 12 по 13 октября с первым официальным визитом. В Мехико у него запланирована встреча с президентом Энрике Пеньей Ньето.

Как сообщил во вторник телеканал CBC со ссылкой на источники в канадском правительстве, обсуждение будущего соглашения NAFTA будет одной из важных тем повестки встреч между Трюдо и лидерами США и Мексики, "но это не является главной целью визита [канадского премьера в Вашингтон и Мехико].

Ранее сообщалось, что четвертый раунд консультаций по NAFTA состоится в Вашингтоне 11-15 октября. Третий раунд переговоров проходил в Оттаве с 23 по 27 сентября и, согласно трехстороннему заявлению его участников, завершился "значительным прогрессом".

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.