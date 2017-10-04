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Шериф: стрелявший в Лас-Вегасе тщательно подготовился к нападению

Международная панорама
4 октября, 3:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Джозеф Ломбардо при этом отметил, что у властей пока не данных о мотивах Стивена Пэддока

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Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо

© EPA-EFE/EUGENE GARCIA

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Житель города Мескит (штат Невада) Стивен Пэддок, который 2 октября убил 59 человек в Лас-Вегасе, очень тщательно готовился к этой вылазке. Об этом заявил на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, его выступление транслировал телеканал CNN.

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"Очевидно, что этот человек заранее обдумал свои действия. Количество оружия в номере и его тип свидетельствует, что все было спланировано заранее, - указал Ломбардо. - Я уверен, что он предварительно продумал свои действия".

Шериф указал, что у властей пока нет данных о мотивах, которыми руководствовался Пэддок. Ломбардо выразил уверенность в том, что данная информация будет получена позже. Он предположил, что сведения на этот счет может предоставить подруга стрелка - Мэрилу Дэнли. Как отметил Ломбардо, контакт с ней уже установлен, у властей есть вопросы к ней.

Шериф уточнил, что в первая информация о происходящем поступила стражам порядка около 10 вечера по времени Лас-Вегаса (около 8 утра мск). После этого, по оценкам правоохранительных органов, Пэддок "продолжал стрелять, постоянно наращивая частоту, в течение примерно девяти минут". По словам Ломбардо, прибывшим на место полицейским было очень трудно установить место, откуда ведут огонь. Шериф подчеркнул, что благодаря действиям властей "была предотвращена гибель сотен человек".

Ломбардо подтвердил, что у Пэддока имелись приспособления, которые позволили вести автоматическую стрельбу из полуавтоматического оружия. Он отметил, что их в настоящее время изучают эксперты ФБР и службы, специализирующейся на контроле оборота огнестрельного оружия.

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