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СМИ: исполнителя теракта в Канаде должны были депортировать из США в 2011 году

Международная панорама
4 октября, 3:35 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 4, октября. /ТАСС

Уроженец Сомали долгое время скрывался от американских миграционных служб

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ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Исполнителя теракта в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта) должны были депортировать из США еще в 2011 году, но он подал апелляцию и в 2012 году оказался в Канаде. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

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По его данным, 30-летний сомалийский беженец Абдулахи Хасан Шарифу по решению американских властей за нарушение миграционного законодательства должен был быть депортирован из штата Калифорния в Сомали 22 сентября 2011 года, но он подал жалобу и 23 ноября того же года был отпущен. При этом сомалийцу было предписано прийти в один из местных иммиграционных центров 24 января 2012 года, но он не сделал этого. Сотрудники миграционной службы штата в итоге не смогли найти Шарифа, который в 2012 году пересек американо-канадскую границу и подал заявление в Канаде на предоставление ему статуса беженца.

1 октября этот человек, вооруженный ножом, совершил в Эдмонтоне нападение на полицейского, затем сбил на автомобиле четырех пешеходов и был задержан. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся терактом. Во вторник Шариф впервые предстал перед судом в Эдмонтоне. Ему инкриминируются пять попыток убийства, четыре случая нанесения тяжких телесных повреждений, опасное вождение автомобиля и хранение оружия, но до сих пор не предъявлены обвинения в терроризме.

Слушания по этому делу начнутся не позднее 14 ноября, так как Шарифу нужно найти адвоката. В понедельник полицейский суперинтендант провинции Альберта Стейси Тэлбот заявила, что обвинения в терроризме могут быть предъявлены Шарифу в ближайшее время после полного проведения расследования.

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