CNN: стрелок из Лас-Вегаса собирал свой арсенал более 20 лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), более 20 лет собирал свой арсенал оружия. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Телеканал не уточняет, как много единиц оружия приобрел Пэддок за эти годы. Часть из них была использована при вылазке в Лас-Вегасе.

Ранее в полиции сообщили, что при обысках в номере гостиницы, из окна которой вел стрельбу Пэддок, и в его доме было обнаружено в общей сложности 42 единицы огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка. Оружие покупалось легально.

В воскресенье вечером Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям, собравшимся на концерт рядом с гостинично-развлекательным комплексом Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По данным полиции, стрельба велась с 32-го этажа отеля. Жертвами бойни стали 59 человек, более 520 пострадали. В полиции сообщили, что мужчина покончил с собой до прибытия стражей порядка.