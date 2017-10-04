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CNN: стрелок из Лас-Вегаса собирал свой арсенал более 20 лет

Международная панорама
4 октября, 4:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Сколько единиц оружия приобрел Стивен Пэддок, телеканал не уточнил

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), более 20 лет собирал свой арсенал оружия. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Телеканал не уточняет, как много единиц оружия приобрел Пэддок за эти годы. Часть из них была использована при вылазке в Лас-Вегасе.

Ранее в полиции сообщили, что при обысках в номере гостиницы, из окна которой вел стрельбу Пэддок, и в его доме было обнаружено в общей сложности 42 единицы огнестрельного оружия, патроны и взрывчатка. Оружие покупалось легально.

В воскресенье вечером Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям, собравшимся на концерт рядом с гостинично-развлекательным комплексом Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По данным полиции, стрельба велась с 32-го этажа отеля. Жертвами бойни стали 59 человек, более 520 пострадали. В полиции сообщили, что мужчина покончил с собой до прибытия стражей порядка.

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