Власти США обнаружили 47 единиц оружия после бойни в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в общей сложности 47 единиц огнестрельного оружия при расследовании стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада), унесшей жизни 59 человек. Об этом заявил во вторник заместитель шерифа города Кевин Макмэхилл, его выступление транслировал телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что найдены были 42 единицы огнестрельного оружия. Как указал Макмэхилл, оружие было найдено в трех различных местах. Выступавшая на этой же пресс-конференции представитель американского Бюро по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака Джилл Шнайдер уточнила, что одно из этих мест - это номер отеля, откуда вел стрельбу Стивен Пэддок.

Шнайдер пояснила, что другие два места находятся в городах Мескит и Верди в штате Невада, однако других подробностей не предоставила. Ранее сообщалось, что в Меските находится дом, где жил Пэддок. По словам Шнайдер, "оружие было приобретено в Неваде, Юте, Калифорнии и Техасе". Она указала, что речь не идет об оружие "кустарного производства".

Джилл Шнайдер также сообщила, что Пэддок установил приспособления для увеличения скорострельности на 12 единиц имевшегося при нем оружия.

По ее словам, правоохранительные органы "обнаружили 12 единиц оружия, оборудованных приспособлениями", преобразующими стрельбу из полуавтоматического оружия в автоматическую. Как пояснила Шнайдер, такие устройства в США легальны, хотя относительно малоизвестны и широко не продаются.

Ранее сообщалось, что таких устройств у стрелка было как минимум два. Речь идет о сложном типе приклада с курком, который при определенном положении действует на спусковой механизм полуавтоматического оружия так, что стрелку не требуется нажимать на спусковой крючок каждый раз, чтобы сделать выстрел. Такое оружие может выпускать до 800 пуль в минуту.