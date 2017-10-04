Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: сожительница стрелка из Лас-Вегаса вылетела с Филиппин в США

Международная панорама
4 октября, 6:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Следствие не считает Мэрилу Дэнли причастной к преступлению, но собирается ее допросить

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Находившаяся на Филиппинах подруга Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), вылетела в США. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в аэропорту Манилы.

Смотрите также

Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе

62-летняя Мэрилу Дэнли в день трагедии находилась на Филиппинах. Как сообщала телекомпания ABC со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах, женщина путешествовала: 25 сентября она направилась в Гонконг, 1 октября - на Филиппины.

Согласно данным телеканала CBS, Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. Дэнли власти первоначально называли супругой Пэддока, однако позже выяснилось, что узами брака они не связаны. Они проживали вместе в доме в Меските (штат Невада), купленном Пэддоком в 2015 году.

Изначально власти сообщали, что они, переговорив с Дэнли, перестали подозревать ее в причастности к бойне. Однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо после этого заявил, что следствие, у которого остаются вопросы к женщине, будет ожидать ее скорейшего возвращения в США. Как сообщает агентство Reuters, Дэнли является гражданкой Австралии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба у казино в Лас-Вегасе
Страны
США Китай Австралия Филиппины
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организации
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
4
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
5
Медведица с редким окрасом поселилась на Курильском озере на Камчатке
6
Госдеп: США не взламывали замки в генконсульстве России в Сан-Франциско
7
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
Темы дня
Новости партнеров
Реклама