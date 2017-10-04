Reuters: сожительница стрелка из Лас-Вегаса вылетела с Филиппин в США

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Находившаяся на Филиппинах подруга Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), вылетела в США. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в аэропорту Манилы.
62-летняя Мэрилу Дэнли в день трагедии находилась на Филиппинах. Как сообщала телекомпания ABC со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах, женщина путешествовала: 25 сентября она направилась в Гонконг, 1 октября - на Филиппины.
Согласно данным телеканала CBS, Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. Дэнли власти первоначально называли супругой Пэддока, однако позже выяснилось, что узами брака они не связаны. Они проживали вместе в доме в Меските (штат Невада), купленном Пэддоком в 2015 году.
Изначально власти сообщали, что они, переговорив с Дэнли, перестали подозревать ее в причастности к бойне. Однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо после этого заявил, что следствие, у которого остаются вопросы к женщине, будет ожидать ее скорейшего возвращения в США. Как сообщает агентство Reuters, Дэнли является гражданкой Австралии.