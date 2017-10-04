Эксперт: декларация о мире и сотрудничестве между КНДР и Южной Кореей "официально мертва"

СЕУЛ, 4 октября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейский политолог, журналист-международник Мэн Чу Сок считает, что совместная декларация о мире, подписанная ровно 10 лет назад лидерами КНДР и Южной Кореи по итогам второго межкорейского саммита, прошедшего 2-4 октября 2007 года в Пхеньяне, "официально мертва". Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Объединение и доверие

По словам эксперта, зафиксированные в декларации договоренности просуществовали недолго и выполнена из них была лишь совсем незначительная часть. "Почти ни один из пунктов документа в настоящее время не реализуется, и вряд ли что-то изменится теперь, когда у власти в Северной Корее находится другой человек, а не Ким Чен Ир, который подписывал декларацию", - отмечает Мэн Чу Сок.

Первым параграфом в документе был зафиксирован тезис о том, что Юг и Север будут решать проблему объединения нации самостоятельно, то есть без вмешательства внешних сил, ставя во главу угла национальное достоинство и интересы. "Этот пункт декларативен, но стоит отметить, что межкорейские отношения сейчас скатились до такого состояния, что об объединении не ведутся разговоры даже в СМИ, не говоря уже о политическом уровне", - говорит эксперт.

Далее стороны договорились установить отношения взаимного уважения и доверия, преодолев различия в идеологии и общественных системах, отказаться от вмешательства во внутренние дела друг друга, активизировать контакты во всех областях, включая парламентскую деятельность. По словам Мэн Чу Сока, в текущем году стороны отошли еще дальше от этих обещаний, чем когда-либо за последнее десятилетие. "После новых ядерных испытаний и ракетных пусков Севера ни о каком доверии речь не идет.

Процесс его восстановления если и начнется, то займет долгие годы", - подчеркнул специалист. Он также отметил, что в настоящий момент оказались заморожены почти все контакты с КНДР, а Сеул создал специальный фонд, который занимается расследованием случаев нарушения прав человека на Севере, по сути вмешиваясь во внутренние дела КНДР.

Снижение напряженности

Декларация предполагала также сотрудничество в целях прекращения враждебности, ослабления напряженности и обеспечения стабильного мира на Корейском полуострове. "Сейчас мы наблюдаем полностью противоположную ситуацию: уровень трений крайне высок, напряженность зашкаливает, а Корейский полуостров как никогда близок к вооруженному конфликту.

Обещанное проведение переговоров по отмене действующего со времен Корейской войны 1950-1953 гг. Соглашения о прекращении огня и заключению мирного договора между двумя Кореями и США не состоялось", - отмечает Мэн Чу Сок.

Намерение сторон продолжать шестисторонние переговоры с целью денуклеаризации Корейского полуострова также не было реализовано. На сегодняшний момент КНДР провела шесть ядерных испытаний, в том числе испытание водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.

Экономическое сотрудничество

В сфере двустороннего экономического сотрудничества сейчас дела обстоят хуже, чем когда была подписана декларация, считает эксперт. "Если в 2007 году полным ходом шло развитие совместного Кэсонского индустриального комплекса, где на территории Севера работали южнокорейские предприятия, давшие работу 54 тысячам северокорейцев, то к настоящему моменту этот проект уже более года не действует. Более того, Пхеньян заявил о национализации имущества южнокорейских бизнесменов и, по некоторым данным, начал самостоятельное производство на этих заводах и фабриках", - говорит Мэн Чу Сок.

Давно свернут совместный туристический проект в горах Кымгансан, а задекларированное в документе совместное освоение ресурсов Желтого моря и не начиналось. Кроме того, в предполагаемом районе совместной деятельности в 2010 году произошел новый инцидент, в ходе которого затонул южнокорейский военный корабль и погибли 46 моряков.

Обещанная реконструкция северокорейской железной дороги Кэсон - Синыйчжу и автомобильного шоссе Кэсон - Пхеньян для совместного использования также не начиналась.

Культурные обмены

В 2007 году лидеры Севера и Юга договорились расширять обмены и сотрудничество в областях истории, лингвистики, образования, науки и техники, культуры и искусства, а также спорта, организовать туристический маршрут к горе Пэктусан и установить прямое воздушное сообщение между Сеулом и Пэктусаном. "Маршрут организован не был, а сейчас уровень напряженности настолько высок, что уже более года приостановлены все культурные обмены с Севером", - отмечает Мэн Чу Сок. По его словам, до сих пор неизвестно, примут ли участие спортсмены КНДР в зимней Олимпиаде в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Гуманитарное сотрудничество

В Совместной декларации говорилось и о намерении сторон расширять встречи родственников из семей, разделенных Корейской войной. "С 2015 года такие встречи больше не проводятся. Пхеньян игнорирует все предложения Сеула провести очередную встречу, не удосуживаясь даже ответить на них", - говорит эксперт.

"Единственная область, в которой продолжается опосредованное гуманитарное сотрудничество - поставки южнокорейской продовольственной помощи Северу, - отмечает политолог. - Недавно Сеул выделил работающим в КНДР подразделениям ООН восемь миллионов долларов, которые пойдут на то, чтобы накормить голодающих северокорейских детей и беременных женщин".

Декларация мертва

"Резюмируя сказанное выше, можно кратко сказать, что Совместная декларация спустя 10 лет после подписания не подает признаков жизни. Нельзя сказать, что она появилась на свет мертворожденной, но, как мы видим, часть ее пунктов перестала реализовываться уже спустя год, подавляющее число - спустя три года, а оставшиеся несколько проектов - спустя восемь лет. Сейчас можно официально констатировать, что этот документ мертв, как мертвы и люди, поставившие под ним свои автографы", - считает Мэн Чу Сок.