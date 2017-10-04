Пострадавший от рук стрелка конгрессмен выступает против обсуждения контроля за оружием

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис, который этим летом получил тяжелое огнестрельное ранение во время нападения вооруженного человека, считает, что сейчас не время начинать дебаты об ограничении свободы продажи и ношения оружия. Свое мнение он изложил во вторник в интервью телеканалу Fox News.
Заданный ему вопрос касался трагедии в Лас-Вегасе, где в воскресенье были убиты 58 человек. "Нужно понимать, что во время такой беды, как эта, мы в первую очередь должны молиться за тех, кто был ранен, и сделать все, чтобы помочь им, помочь правоохранительным органам", - сказал Скалис. "Нас не должно в первую очередь заботить продвижение нашей политической повестки", - добавил он.
Сам Скалис получил ранение во время схожего инцидента. 14 июня житель штата Иллинойс Джеймс Ходжкинсон открыл огонь по тренировавшимся на бейсбольном поле в городе Александрия (штат Вирджиния) членам Конгресса. Скалис был ранен в бедро - пуля привела к повреждению внутренних органов, обширному внутреннему кровоизлиянию и перелому костей таза, состояние политика оценивалось как критическое.