AP: сожительница стрелка из Лас-Вегаса прибыла в США

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Находившаяся на Филиппинах подруга американца Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), прибыла в США. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP).
По данным его источника в правоохранительных органах, 62-летняя Мэрилу Дэнли прибыла во вторник вечером авиарейсом в международный аэропорт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где ее встретили агенты ФБР. Дополнительных подробностей агентство не приводит.
Как сообщала ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники, Дэнли путешествовала: 25 сентября она направилась в Гонконг, а 1 октября (в день трагедии) - на Филиппины.
Согласно данным телеканала CBS, Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. Власти первоначально называли гражданку Австралии Дэнли супругой Пэддока, однако позже выяснилось, что узы брака их не связывают. Они проживали вместе в доме в Меските (штат Невада), купленном Пэддоком в 2015 году.
Власти сообщали, что не подозревают Дэнли в причастности к бойне. Однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что у следствия имеются к женщине некоторые вопросы. По данным агентства Reuters, перелет Дэнли в США координировался с агентами ФБР.