СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти

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ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Продажа бензина на коммерческих заправках в КНДР прекращена с конца сентября для всех клиентов, за исключением высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб. С таким утверждением выступила в среду японская газета Asahi.
Жесткие ограничения на продажу бензина, по мнению источников издания, направлены на создание запасов горючего после того, как Совет Безопасности ООН в сентябре ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР. Такое решение было принято в качестве санкции за проводимые Пхеньяном ядерные испытания в нарушение действующих международных запретов.
Газета утверждает, что с конца сентября бензин на заправках в КНДР заливают только в баки автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727. Они выдаются только высшей номенклатуре. О порядке заправки общественного транспорта и машин иностранцев пока данных нет, отмечает газета.
Ранее агентство Yonhap сообщило, что в КНДР с начала года цены на бензин на коммерческих заправках подскочили в три раза. Правительство Южной Кореи оценивает ежегодные потребности КНДР в нефти и нефтепродуктах в 700-900 тыс. тонн. Кроме того, в стране постоянно поддерживается стратегический запас в 1 млн тонн на случай войны. Теперь, по данным источников Asahi, его решено удвоить.