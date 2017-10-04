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LA Times: убийца из Лас-Вегаса был завсегдатаем казино и грубо обращался с подругой

Международная панорама
4 октября, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По словам очевидцев, Стивен Пэддок унижал Мэрилу Дэнли на людях

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Виновник бойни в Лас-Вегасе (штат Невада) 64-летний Стивен Крэйг Пэддок был завсегдатаем казино и довольно грубо обращался со своей подругой на людях. Об этом во вторник вечером написала в электронной версии газета Los Angeles Times.

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Пэддок - житель города Мескит (Невада) - был частым посетителем местного казино под названием Virgin River. При этом Пэддока и его подругу Мэрилу Дэнли хорошо знали и в кафе Starbucks, расположенном в этом казино. По свидетельству сотрудников кафе, "у Пэддока была неприятная привычка публично унижать Дэнли".

Работники вспоминают Пэддока как высокого мужчину с большим пивным животом и огромными мешками под глазами. Обычно Пэддок заказывал в Starbucks моккачино (разновидность латте с добавлением шоколада), а его спутница брала карамельный макиато. "Однажды Дэнли попросила у него карточку для игры в казино, чтобы оплатить покупки, - отмечает газета. - Такие карты позволяют игрокам использовать баллы, полученные при игре в автоматы, для приобретения сувениров или продуктов на территории казино".

"Он посмотрел на нее сверху вниз и сказал очень презрительно: "Для этого тебе совершенно не нужна карта казино. Я и так плачу за твой напиток и вообще за тебя, - приводит издание слова сотрудницы кафе Эсперанзы Мендозы. - Дэнли тихо согласилась, пробормотав "хорошо" и отошла. Он был очень груб с ней даже при нас".

Мендоза также рассказала, что когда она и другие работники кафе увидели по телевизору фотографию Пэддока, то были поражены. "Мы стояли с этим человеком так близко столько раз, и оказалось, что он совершил весь этот ужас", - пояснила она.

В день трагедии 62-летняя Мэрилу Дэнли, гражданка Австралии, находилась на Филиппинах. Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. Дэнли и Пэддок узами брака не были связаны, но проживали вместе в доме в Меските, купленном Пэддоком в 2015 году.

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