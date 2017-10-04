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СМИ: в результате авиаудара аравийской коалиции в Йемене погибли не менее 12 человек

Международная панорама
4 октября, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Авиаудар был нанесен по одному из жилых домов. Все погибшие были членами одной семьи

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Об этом в среду сообщил телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, авиаудар был нанесен по одному из жилых домов в городе Баким на северо-западе республики. Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

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Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
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