Суд вызвал для дачи показаний главу полиции Каталонии

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании вызвала для дачи показаний главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо. Об этом говорится в постановлении суда, распространенном в среду.

Как следует из документа, речь идет о предполагаемом преступлении - призыве к мятежу. Луис Траперо должен явиться в суд в пятницу.

Ранее соответствующий иск был представлен прокуратурой. 20 и 21 сентября гражданская гвардия проводила в Каталонии обыски в офисах ряда компаний и домах в связи с расследованием организации референдума о независимости. Были задержаны более 10 человек, в том числе глава экономического и налогового ведомств Каталонии. Тогда из-за этих событий в Барселоне прошли массовые акции протеста, ряд участников демонстраций попытались силой помешать сотрудникам правоохранительных органов исполнить свою работу.

В воскресенье на референдуме в Каталонии 90% его участников, то есть чуть более 2 млн человек высказались за независимость. Мадрид считает каталонский плебисцит нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что оно будет иметь для властей законную силу.