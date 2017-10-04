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Власти Великобритании назвали маловероятным выход из ЕС без соглашения

Международная панорама
4 октября, 10:39 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, октября. /ТАСС

Глава секретариата британского кабмина Дамиан Грин отметил, что на всякий случай в стране готовят "запасной план", но он вряд ли понадобится

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ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения, однако такой вариант маловероятен, уверен глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV.

"Конечно, мы хотим добиться соглашения, и я настроен оптимистично. Есть очевидная возможность того, что сделки не будет, и в правительстве на этот случай готовят запасной план действий. Я думаю, что это очень маловероятно", - сказал Грин, слова которого приводит в среду агентство Reuters.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Очередной, пятый раунд переговоров намечен на следующую неделю.

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