Власти Великобритании назвали маловероятным выход из ЕС без соглашения

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Великобритания готова покинуть ЕС без соглашения, однако такой вариант маловероятен, уверен глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин. Об этом он заявил в интервью телеканалу ITV.

"Конечно, мы хотим добиться соглашения, и я настроен оптимистично. Есть очевидная возможность того, что сделки не будет, и в правительстве на этот случай готовят запасной план действий. Я думаю, что это очень маловероятно", - сказал Грин, слова которого приводит в среду агентство Reuters.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Консультации должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Очередной, пятый раунд переговоров намечен на следующую неделю.