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Мадрид призвал клиентов каталонских банков не бояться, несмотря на ситуацию в регионе

Международная панорама
4 октября, 10:58 UTC+3 МАДРИД. 4 октября. МАДРИД. 4, октября. /ТАСС

По словам министра экономики Испании Луиса де Гиндоса Хурадо, правительство страны будет решать все вопросы "с помощью соразмерных инструментов"

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МАДРИД. 4 октября. /ТАСС/. Власти Испании заявили, что клиентам каталонских банков "нечего бояться", несмотря на намерения регионального руководства объявить о независимости. Об этом заявил в среду министр экономики, промышленности и конкурентоспособности Луис де Гиндос Хурадо.

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Глава ведомства назвал речь короля Испании Филиппа VI о ситуации в стране "правильной и очень ясной". Министр заверил, что испанское правительство "будет действовать с помощью соразмерных инструментов в подходящее время".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

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