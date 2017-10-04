Мадрид призвал клиентов каталонских банков не бояться, несмотря на ситуацию в регионе

МАДРИД. 4 октября. /ТАСС/. Власти Испании заявили, что клиентам каталонских банков "нечего бояться", несмотря на намерения регионального руководства объявить о независимости. Об этом заявил в среду министр экономики, промышленности и конкурентоспособности Луис де Гиндос Хурадо.

Глава ведомства назвал речь короля Испании Филиппа VI о ситуации в стране "правильной и очень ясной". Министр заверил, что испанское правительство "будет действовать с помощью соразмерных инструментов в подходящее время".

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.