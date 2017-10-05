Что ждет каталонцев после объявления независимости

"Правительство начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей", — заявил глава Каталонии Карлес Пучдемон в интервью BBC 4 октября после референдума о выходе области из состава Испании, на котором за отделение высказались 90% голосовавших. Тем временем Мадрид грозится жесткими мерами в отношении Барселоны и считает референдум нелегальным.

Прощай, автономия

Испания — унитарное государство. Ее конституция не предполагает самоопределения регионов. Это означает, что любая попытка Каталонии отделиться будет расценена как проявление сепаратизма, неподчинение Мадриду и нарушение основного закона страны.

Создатели конституции королевства, по всей видимости, учли подобный каталонскому сценарий развития событий. О том, как быть с сепаратистами, говорится в 155-й статье конституции.

В случае если "автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает конституция и другие законы", правительство с одобрения Сената может приостановить действие автономии и перевести все органы региональной администрации в центральное подчинение.

А лидеров движения за независимость, включая Карлеса Пучдемона, могут арестовать за разжигание мятежа против государства.

Внутренний раскол

Помимо Мадрида, находящегося в ярости от происходящего в автономной области, сторонники независимости вступят в противостояние с теми каталонцами, чьи интересы заключаются в том, чтобы Каталония оставалась частью Испании. Ведь несмотря на то, что за отделение высказалось 90% проголосовавших, они не представляют и половины имеющих право голоса каталонцев.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Екатерины Черкасовой, помимо обычных граждан, не желающих расставаться с существующими привилегиями граждан ЕС, против отделения выступает финансовый сектор Каталонии. Туристический сектор, в свою очередь, уже достаточно пострадал от беспорядков, возникших из-за политического кризиса в автономной области. Тем временем официальный сайт правительства Каталонии утверждает, что тремя локомотивами экономики являются "промышленность, торговля и туризм", из которых последний называют "наиболее заметным видом экономической деятельности". До гражданской войны не дойдет В одном из своих интервью Пучдемон заявил, что каталонцы не намерены прибегать к насилию. "Мы всегда были мирным движением", — сказал он. Каталония — не Страна Басков, где местная террористическая группировка ЭТА призывала к насильственным действиям во имя независимости. Как отмечает Екатерина Черкасова, ввиду отсутствия каких-либо вооруженных сил у Каталонии кроме 17-тысячной автономной полиции каких-либо сложностей в установлении центрального подчинения в Каталонии у Мадрида не будет. В день референдума многие полицейские не блокировали сторонников независимости. Но официальные заявления Моссос д'Эсквадра (название местной полиции) дают понять, что правоохранители не хотят занимать какую-либо сторону конфликта. "Мы продолжаем действовать исходя из соблюдения судебного порядка, пропорционально и в целях обеспечения общественной безопасности", — заявила полиция в Twitter. Our police action continue on the basis in compliance of the court order in a proportional way and in order to guarantee public security — Mossos (@mossos) October 1, 2017 "Уличные беспорядки всегда возможны, но ничего настолько серьезного, что могло бы привести к вооруженному конфликту, я не вижу", — резюмировала Екатерина Черкасова. Прощай, ЕС Чуть более двух миллионов каталонцев проголосовало за выход из состава Испании в надежде на то, что независимая Каталония станет богаче и перестанет отчислять долю своих доходов Мадриду. Чтобы понять, насколько каталонцы недовольны сложившейся ситуацией вокруг перераспределения доходов автономной области, достаточно взглянуть на данные барселонского Департамента экономики. В 2010 году каталонцы внесли в бюджет Испании налогов на сумму, в 1,2 раза превышающую общенациональный уровень, получив субсидий на 98,9% от среднего по стране. Смотрите также Король Испании заявил, что власти Каталонии нарушают конституцию Однако надежды каталонцев на экономическое благополучие после отделения вряд ли оправдаются. В первую очередь потому, что после объявления независимости Каталония окажется "за бортом" Евросоюза.

"Если она получает независимость, она автоматически выбывает из Европейского союза и потом проходит всю процедуру вступления. И переговоры по этому вопросу могут занять несколько лет," — сообщила ТАСС заведующая отделом исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потемкина. Потемкина также добавила, что о каких-либо торговых привилегиях для Каталонии со стороны стран — членов ЕС не может быть и речи. "Тем более что руководство Евросоюза эту идею (отделения) совсем не поддерживает", — заключил эксперт. Такое же мнение выразил член Венецианской комиссии, профессор конституционного права Университета Барселоны Жосеп Мария Кастельа. "Согласно законодательству Евросоюза, вступление в сообщество должно быть одобрено единогласно всеми членами, а Испания уже заявляла, что наложит вето". По мнению эксперта, другие государства ЕС могут присоединиться к Испании, так как "у них самих есть территориальные единицы с сепаратистскими притязаниями".

Миссия невыполнима

Как утверждает Екатерина Черкасова, обретение Каталонией реальной независимости — невыполнимая задача.

"Одно дело — провести референдум, одержать убедительную победу на улицах, а другое — добиться осуществления своих целей", — сказала эксперт.

Для экономически развитого региона, который тысячами нитей связан и с Евросоюзом, и с Испанией, это будет политическая и экономическая катастрофа



Екатерина Черкасова старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

А Пучдемону, как считает Черкасова, "отступать некуда", так как свою политическую карьеру он связал с идеей отделения и заявления о скором запуске независимого правительства не стоит воспринимать всерьез. Как считает эксперт, Пучдемон и его сторонники ограничатся лишь формальным заявлением о независимости и сядут за стол переговоров с Мадридом.

Мадриду и Барселоне придется прийти к консенсусу, обсудить несправедливую, с точки зрения каталонцев, налоговую политику и дальнейший статус автономной области.

Александр Мосесов