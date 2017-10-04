Комитеты ООН призвали Мьянму расследовать нарушения прав женщин и детей рохинджа

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Нарушения прав женщин и детей народности рохинджа в Мьянме могут быть расценены как преступления против человечности. Такое мнение высказали в среду два Комитета ООН - по ликвидации дискриминации в отношении женщин и по правам ребенка, призвавшие власти страны "немедленно прекратить насилие в штате Ракхайн" и расследовать все случаи насилия в отношении женщин и детей.

"Нас особенно беспокоит судьба женщин и детей рохинджа, чьи права человека серьезно нарушатся, включая убийства, изнасилования и принудительное перемещение, - говорится в заявлении комитетов, распространенном в Женеве. - Такие нарушения могут расцениваться как преступления против человечности".

Входящие в комитеты эксперты подчеркивают, что их особенно беспокоит тот факт, что государство не сумело положить конец "шокирующим нарушениям прав человека". Они призывают власти Мьянмы расследовать нарушения прав женщин и детей, а также предоставить доступ в страну комиссии по сбору фактов, учрежденной Советом ООН по правам человека, чтобы она могла "провести тщательное и независимое расследование". К правительству страны также обращен призыв об оказании помощи женщинам и детям рохинджа из числа внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоит из 23 независимых экспертов, наблюдающих за выполнением Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Комитет по правам ребенка (18 экспертов) ведет мониторинг выполнения Конвенции о правах ребенка.