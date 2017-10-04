Times: британские консерваторы призвали Мэй отправить Джонсона в отставку

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ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии публично призвали премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй отправить в отставку главу британского МИД Бориса Джонсона после его неуместных предложений по улучшению инвестиционной привлекательности ливийского города Сирт. Об этом в среду сообщила газета The Times.
Джонсон ранее во вторник на ежегодном съезде консерваторов заявил, что британские инвесторы хотят превратить разрушенный войной Сирт в "новый Дубай". "Единственное, что им [ливийцам] нужно сделать, так это убрать трупы, тогда они [инвесторы] будут там", - сказал с усмешкой британский дипломат.
Депутаты-консерваторы Хайди Аллен и Анна Субри призвали уволить Джонсона за его высказывания. Аллен назвала комментарии своего однопартийца "на 100% неприемлемыми для любого" политика. "Борис должен быть уволен за это. Он не представляет мою партию", - сказала она.
Слова Джонсона ожидаемо вызвали возмущение и в лагере Лейбористской партии. "Теневой" глава МИД Эмили Торнберри назвала его попытку пошутить "невероятно грубой, бездушной и жестокой".
Сирт находился по контролем боевиком террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с 2015 года. Силы, лояльные правительству национального единства, в мае 2016 года начали в городе операцию против ИГ. Она проходила при поддержке боевой авиации США. Об окончательном выдворении боевиков из Сирта было объявлено в декабре того же года.