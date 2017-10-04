Глава МВД Украины потребовал внести правки в принятую Радой судебную реформу

Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России за 9 месяцев составила 182,6 млн тоннТранспорт 4 октября, 13:13
Мутко: Кокорин в этом сезоне получает удовольствие от футболаСпорт 4 октября, 13:10
Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
Шарапова проиграла второй "ракетке" мира Халеп и не вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 12:56
Маркин: проблема расизма на футболе в России актуальна не больше, чем в других странахСпорт 4 октября, 12:51
Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова ОльхонОбщество 4 октября, 12:45
Мутко: болельщики "Спартака" раньше не были замечены в проявлениях расизмаСпорт 4 октября, 12:43
Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПКЭкономика и бизнес 4 октября, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал исправить принятый во вторник парламентом закон о судебной реформе, а именно отменить норму об ограничении сроков досудебного расследования.
"Мы настаиваем, чтобы это было исправлено", - сказал он в комментарии "Украинским новостям". Аваков выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко учтет замечания и исправит ситуацию относительно сроков досудебного расследования.
Верховная рада во вторник утвердила судебную реформу, предложенную президентом страны. Данный закон предусматривает, в частности, уменьшение сроков расследования уголовных преступлений средней тяжести до трех месяцев, а тяжких и особо тяжких преступлений до шести месяцев. По мнению ряда депутатов, это станет причиной увеличения количества отказов в начале расследования сложных преступлений, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать их так быстро.
Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в свою очередь заявил, что ограничение сроков расследования фактически освобождает от уголовной ответственности экс-президента Виктора Януковича, а также выводит из-под процедуры специальной конфискации все капиталы его окружения. Найем пояснил, что данная норма улучшает положение лица, совершившего преступление, и поэтому будет иметь обратную силу. Кроме того, согласно закону, отсчет срока начинается с даты регистрации дела, а не с момента вручения подозреваемому обвинительного акта, поэтому закрывать будут обязаны и уже открытые уголовные дела по истечению сроков.
В Верховной раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене закона о судебной реформе. Инициаторами законопроектов стали депутаты фракции "Самопомощь" и Батькивщина". Депутат от "Самопомощи" Елена Сотник пояснила инициативу фракции именно необходимостью отмены поправки о сроках досудебного расследования.