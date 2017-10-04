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Глава МВД Украины потребовал внести правки в принятую Радой судебную реформу

Международная панорама
4 октября, 13:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, октября. /ТАСС

Арсен Аваков требует отменить норму об ограничении сроков досудебного расследования

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КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал исправить принятый во вторник парламентом закон о судебной реформе, а именно отменить норму об ограничении сроков досудебного расследования.

"Мы настаиваем, чтобы это было исправлено", - сказал он в комментарии "Украинским новостям". Аваков выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко учтет замечания и исправит ситуацию относительно сроков досудебного расследования.

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Верховная рада во вторник утвердила судебную реформу, предложенную президентом страны. Данный закон предусматривает, в частности, уменьшение сроков расследования уголовных преступлений средней тяжести до трех месяцев, а тяжких и особо тяжких преступлений до шести месяцев. По мнению ряда депутатов, это станет причиной увеличения количества отказов в начале расследования сложных преступлений, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать их так быстро.

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем в свою очередь заявил, что ограничение сроков расследования фактически освобождает от уголовной ответственности экс-президента Виктора Януковича, а также выводит из-под процедуры специальной конфискации все капиталы его окружения. Найем пояснил, что данная норма улучшает положение лица, совершившего преступление, и поэтому будет иметь обратную силу. Кроме того, согласно закону, отсчет срока начинается с даты регистрации дела, а не с момента вручения подозреваемому обвинительного акта, поэтому закрывать будут обязаны и уже открытые уголовные дела по истечению сроков.

В Верховной раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене закона о судебной реформе. Инициаторами законопроектов стали депутаты фракции "Самопомощь" и Батькивщина". Депутат от "Самопомощи" Елена Сотник пояснила инициативу фракции именно необходимостью отмены поправки о сроках досудебного расследования.

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Персоны
Аваков, Арсен Борисович Янукович, Виктор Федорович Порошенко, Петр Алексеевич
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