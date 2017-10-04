ЕС планирует дополнительно ужесточить санкции против КНДР

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БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует принять дополнительные шаги по ужесточению санкций против КНДР. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мариа Адебар.
"ЕС работает над тем, чтобы ужесточить санкции", - сказала она, напомнив, что недавно Брюссель уже вводил ограничительные меры в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные и ракетные испытания.
В то же время представитель германского внешнеполитического ведомства заявила, что Германия считает "необходимым" и "возможным" политическое решение конфликта вокруг КНДР. Она также призвала власти народной республики "проявить готовность к переговорам".
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон зондирует возможность возобновления консультаций с КНДР. Впоследствии американский президент Дональд Трамп заявил, что Тиллерсон лишь теряет время, ведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.