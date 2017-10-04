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ЕС планирует дополнительно ужесточить санкции против КНДР

Международная панорама
4 октября, 13:28 дата обновления: 4 октября, 13:38 UTC+3

Недавно Брюссель уже вводил ограничительные меры в ответ на проведенные КНДР ядерные и ракетные испытания

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БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует принять дополнительные шаги по ужесточению санкций против КНДР. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мариа Адебар.

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"ЕС работает над тем, чтобы ужесточить санкции", - сказала она, напомнив, что недавно Брюссель уже вводил ограничительные меры в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные и ракетные испытания.

В то же время представитель германского внешнеполитического ведомства заявила, что Германия считает "необходимым" и "возможным" политическое решение конфликта вокруг КНДР. Она также призвала власти народной республики "проявить готовность к переговорам".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон зондирует возможность возобновления консультаций с КНДР. Впоследствии американский президент Дональд Трамп заявил, что Тиллерсон лишь теряет время, ведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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