ЕС планирует дополнительно ужесточить санкции против КНДР

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует принять дополнительные шаги по ужесточению санкций против КНДР. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мариа Адебар.

"ЕС работает над тем, чтобы ужесточить санкции", - сказала она, напомнив, что недавно Брюссель уже вводил ограничительные меры в ответ на проведенные Пхеньяном ядерные и ракетные испытания.

В то же время представитель германского внешнеполитического ведомства заявила, что Германия считает "необходимым" и "возможным" политическое решение конфликта вокруг КНДР. Она также призвала власти народной республики "проявить готовность к переговорам".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон зондирует возможность возобновления консультаций с КНДР. Впоследствии американский президент Дональд Трамп заявил, что Тиллерсон лишь теряет время, ведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.