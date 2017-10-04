Прокуратура ФРГ возбудила дело против экс-лидера "Альтернативы для Германии"

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Прокуратура города Дрезден выдвинула обвинение против экс-лидера "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри. Об этом сообщает в среду агентство DPA со ссылкой на гособвинителя.

Петри вменяется в вину дача ложных показаний относительно финансирования региональной избирательной кампании в Саксонии в 2014 году. Политик является депутатом ландтага (регионального парламента) Саксонии. Весной парламентарии инициировали процедуру лишения ее депутатской неприкосновенности. В конце августа ландтаг завершил данную процедуру, открыв путь для юридического преследования Петри.

На прошедших 24 сентября парламентских выборах АдГ впервые прошла в Бундестаг, набрав 12,6% голосов. Петри также попала в новый состав германского парламента, получив прямой мандат в результате победы в своем избирательном округе в Саксонии.