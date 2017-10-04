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СМИ: правящая коалиция Каталонии созвала парламент на сессию 9 октября

Международная панорама
4 октября, 13:36 UTC+3 БАРСЕЛОНА 4, октября. /ТАСС

На заседании, по данным местной газеты, планируется проведение голосования по вопросу независимости региона

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БАРСЕЛОНА, 4 октября. /ТАСС/. Политические блоки "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство", образующие в парламенте Каталонии правящее большинство, высказались за проведение парламентского заседания с возможным голосованием по вопросу независимости автономии от Испании в понедельник, 9 октября. Об этом сообщила в среду каталонская газета Ara.

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Дата 9 октября была озвучена на состоявшемся в среду в Барселоне совещании представителей парламентских фракций и руководящего бюро парламента Каталонии. Как отмечается, обладающий большинством мест в региональном собрании блок "Вместе "за" потребовал, чтобы глава автономии Карлес Пучдемон выступил перед парламентариями для утверждения результатов референдума о независимости.

"Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство" потребовали выступления председателя Женералитата (автономного правительства Каталонии) Карлеса Пучдемона в ближайший понедельник, 9 октября чтобы тот передал парламенту результаты референдума 1 октября", - сообщает Ara.

В ходе своего обращения к собранию Пучдемон должен официально объявить парламентариям окончательные итоги плебисцита и сообщить о том, "как правительство намерено выполнять решения референдума". Выступление в парламенте главы автономии, согласно каталонскому закону о референдуме, должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой парламентское голосование по этому вопросу.

Вместе с тем в парламенте до сих пор не подтвердили повестку дня предстоящего заседания. "Остается неясным, завершится ли выступление Пучдемона провозглашением суверенитета, или же на голосование будет вынесен текст о провозглашении независимости", - замечает Ara.

Коалиция блоков "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство" пришла к власти в Каталонии по итогам региональных выборов в 2015 году, обещав избирателям добиваться независимости от Мадрида. Они имеют в парламенте 72 из 135 кресел, тем самым контролируя большинство. Парламентская оппозиция голосование по независимости поддерживать не намерена.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.

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