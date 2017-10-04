Лутковская просит Гройсмана обеспечить переехавших из неподконтрольного Донбасса пенсиями

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой обеспечить пенсионные выплаты гражданам, переехавшим с неконтролируемых Киевом территорий Донбасса. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.

В пресс-службе пояснили, что уполномоченному поступило большое количество обращений от граждан Украины, бывших жителей неконтролируемой органами государственной власти территории, которые просят защитить их права на пенсионное обеспечение. После изучения данных обращений было установлено, что изначально они получали выплаты как внутренне перемещенные лица. Позже, после регистрации на контролируемой Киевом территории, граждане обращались в пенсионный фонд Украины с целью продолжения получения пенсионных выплат в общем порядке, однако им было отказано "со ссылкой на невозможность получения пенсионных бумажных дел пенсионеров (эти дела остались в помещениях органов пенсионного фонда на неконтролируемой территории), а особый механизм осуществления пенсионных выплат по электронным пенсионным делам предусмотрено только для внутренне перемещенных лиц".

В своем обращении к Гройсману Лутковская подчеркнула, что "отказ в обеспечении пенсионных выплат бывшим жителям временно неконтролируемой территории в общем порядке, в том числе по основаниям невозможности получить пенсионные дела, которые оставлены на неконтролируемой территории, является нарушением конституционного права этих лиц на социальную защиту". "А требование территориальных органов Пенсионного фонда повторного обретения правового статуса внутренне перемещенного лица искусственно увеличивает численность внутренне перемещенных лиц. Принуждение лиц, предварительное место прописки которых было на временно неконтролируемой территории, состоять на учете внутренне перемещенных лиц считаю недопустимым", - указала она.