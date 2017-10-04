Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко внес в среду в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса.

Разработчики закона настаивают на том, что он должен быть принят в течение одной пленарной недели, так как 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Текст документа на сайте Рады пока не опубликован.