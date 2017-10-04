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Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
4 октября, 14:35 UTC+3

18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко внес в среду в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса.

Разработчики закона настаивают на том, что он должен быть принят в течение одной пленарной недели, так как 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Текст документа на сайте Рады пока не опубликован. 

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