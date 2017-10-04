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СМИ: в Турции более 30 человек приговорены к пожизненному сроку за покушение на Эрдогана

Международная панорама
4 октября, 16:47 UTC+3 АНКАРА 4, октября. /ТАСС

По данным телеканала NTV, большинство обвиняемых получили по четыре пожизненных срока

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Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Суд Турции приговорил в среду к пожизненному сроку более 30 человек за покушение на жизнь президента Турции Тайипа Эрдогана во время попытки переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает телеканал NTV.

При этом, по его данным, суд приговорил к четырем пожизненным срокам 31 человека. Еще трое обвиняемых получили по одному пожизненному заключению. Суд также оправдал подполковника в отставке Хюсеина Йылмаза.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах Эрдоган, Реджеп Тайип
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