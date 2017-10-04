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Роухани заявил, сотрудничество с РФ и Турцией поможет установлению стабильности в регионе

Международная панорама
4 октября, 15:30 дата обновления: 4 октября, 15:33 UTC+3

В первую очередь, по словам президента Ирана, это окажет положительное влияние на ситуацию в Сирии

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудничество между Ираном, Турцией и Россией поможет установлению стабильности в регионе. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Тегеране, передает телеканал Sky News Arabia.

"Сотрудничество между Турцией, Ираном и Россией - это главная цель, чтобы достичь стабильности и безопасности в регионе, в первую очередь, в Сирии", - сказал он.

Роухани также заявил, что Иран и Турция не позволят нарушить территориальную целостность Ирака и Сирии. 

"Мы подтверждаем территориальное единство Сирии и Ирака, не позволим разделить регион, - сказал он. - Нам нужно стремиться к еще большей координации с тем, чтобы иметь дело с происходящим в Иракском Курдистане".

Он также подчеркнул, что "Турция и Иран будут всячески противостоять дезинтеграции в Ираке и Сирии".

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Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип
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Кризис в Сирии
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