Каталонская партия заверила, что 9 октября парламент провозгласит независимость региона

МАДРИД, 4 октября. /ТАСС/. Партия "Кандидаты за народное единство" подтвердила, что 9 октября парламент Каталонии проведет заседание для объявления независимости автономной области. Об этом заявила в среду представитель политической силы Мирейя Боя, чьи слова приводит газета La Razon.

По ее словам, 9 октября будет проведена "оценка результатов референдума и претворены в жизнь его последствия, иными словами, объявление независимости Каталонии, иначе говоря, провозглашение независимой Каталонской республики". На заседании должен будет присутствовать глава автономной области Карлес Пучдемон.

Коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство" пришли к власти в Каталонии по итогам региональных выборов в 2015 году, обещав избирателям добиваться независимости от Мадрида. Они имеют в парламенте 72 из 135 кресел, тем самым контролируя большинство. Парламентская оппозиция голосование по независимости поддерживать не намерена.

Глава автономии Карлес Пучдемон также заявил, что результаты референдума станут известны в ближайшее время. Об этом он сообщил в среду интервью немецкой газете Bild.

"Результаты референдума будут подсчитаны до конца недели. Потом мы объявим в течение 48 часов о нашей независимости", - сказал он, добавив, что уже ощущает себя "президентом свободной страны, в которой миллионы людей приняли важное решение". Пучдемон обвинил Мадрид в "блокировании всего", что предпринимали в последние годы каталонские власти. "Они не хотели переговоров, даже диалога о распределении налогов, они не оставили нам другого пути", - отметил Пучдемон, не исключив, что его могут арестовать.

Одновременно глава автономии подверг критике ЕС за, как он утверждал, бездействие в сложившейся ситуации. "Были нарушены фундаментальные права европейских граждан, но со стороны ЕС ничего не слышно, - указал Пучдемон. - Когда подобное происходит в Турции, Польше или Венгрии, возмущение, напротив, огромно". "ЕС должен сейчас, наконец, вмешаться, но говорить с обеими сторонами, а не только с правительством в Мадриде, мы готовы к независимости", - продолжал глава региона.

Он заверил, что каталонцы не намерены прибегать к насилию. "Мы всегда были мирным движением", - подчеркнул Пучдемон.