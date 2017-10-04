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Законопроект о мирном урегулировании в Донбассе продлевает на год особый статус региона

Международная панорама
4 октября, 16:14 UTC+3

Документ ранее внес в Раду президент Украины Петр Порошенко

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Материал из 1 страницы
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевает на год особый статус региона.

"Согласно этому закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе, который внес в среду в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко.

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