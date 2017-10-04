Законопроект о мирном урегулировании в Донбассе продлевает на год особый статус региона

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Законопроект о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевает на год особый статус региона.

"Согласно этому закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в документе, который внес в среду в Верховную раду президент Украины Петр Порошенко.