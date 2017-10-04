Князь Альбер II: между Монако и Россией установилась настоящая дружба

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МОНАКО, 4 октября. /ТАСС/. Дружба и взаимопонимание, установившиеся между Княжеством Монако и Россией, приносят хорошие плоды. Об этом заявил князь Монако Альбер II в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Эти отношения превосходны, и доказательством этому служат различные мероприятия, которые проходили в последние годы, и, в частности, год российской культуры в Княжестве Монако, который был в прошлом году", - сказал он. "Я думаю, что установилось настоящее сотрудничество и настоящая дружба и взаимопонимание, которые приносят хорошие плоды на многих уровнях", - добавил Альбер II.
Князь также приветствовал участников Дней Княжества Монако в России, которые пройдут 4-6 октября в Москве. "Я бы хотел сказать "добро пожаловать" всем участникам Дней Княжества Монако в России. И я думаю, что все смогут узнать о различных аспектах жизни в Княжестве, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения культуры, туризма", - сказал он.
Дни Княжества Монако в России включают экономический форум, двусторонние встречи по вопросам туризма, а также обширную программу.