Киев официально обратился в МИД Польши в связи с инцидентом у консульства Украины

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КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Украинская сторона официально обратилась в министерство иностранных дел Польши за разъяснениями в связи с инцидентом в городе Жешуве, где на здании почетного консульства Украины появились изображения свастики. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
"По инциденту в Жешуве (Польша) с почетным консульством Украины - провокация, очередной элемент гибридной войны РФ против Украины, - написала она в Twitter. - По акту вандализма официально обратились в МИД Польши".
По словам Бецы, польская полиция оперативно отреагировала на данный факт. "Начаты следственные действия", - отметила она.
Ранее в среду издание Rzeszow-news сообщило, что неизвестный на здании консульства Украины в польском Жешуве написал на польском языке: "Украина = ОУН-УПА" (организация запрещена в РФ), "Waffen SS Galitzien". А рядом с гербом Украины на информационном табло появились изображения виселицы и свастики и надпись "Убирайтесь" на немецком языке. На другой стене здания был нарисовал знак сражающейся Польши, который широко использовался во время Второй мировой войны.
Полиция Польши начала расследование по статье о подстрекательстве к межнациональной розни. По словам представителя штаба муниципальной полиции в Жешуве Адама Селенга, "статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет". Пока никто не задержан.
Глава Союза украинцев в Польше Петр Тыма отметил в связи с инцидентом рост числа аналогичных случаев в Польше в последние годы и выразил обеспокоенность тем, что их расследования чаще всего заходят в тупик и прекращаются.