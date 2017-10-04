Sky: ВС Ирака заявили, что полностью вернули контроль на Эль-Хувейджей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иракские военные объявили о восстановлении полного контроля над последним оплотом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Ирака - Эль-Хувейджей. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia.

Официального подтверждения представителя ВС Ирака пока не поступало.

Ранее в среду сообщалось, что правительственные силы Ирака вошли в центр Эль-Хувейджи, расположенной в 55 км от административного центра одноименной провинции Киркук.

21 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале широкомасштабного наступления на позиции ИГ в районе Эль-Хувейджи. На первом этапе кампании в задачу военных входит возвращение контроля над населенным пунктом Эш-Ширкат.

В операции задействованы армейские подразделения, отряды федеральной полиции, силы быстрого реагирования МВД и формирования шиитского народного ополчения. Спустя несколько дней после начала этой военной кампании командование курдских военизированных отрядов "пешмерга" подписало соглашение с армией Ирака об участии в операции по освобождению Эль-Хувейджи от ИГ.