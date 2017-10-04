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В ООН заявили, что боевики ИГ пытаются покинуть Сирию и Ирак

Международная панорама
4 октября, 17:43 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

По данным всемирной организации, террористы переводят средства в другие регионы

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Боевики запрещенной в России террористической организации ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ - устаревшее название) пытаются покинуть Сирию и Ирак, переводят финансовые средства в другие регионы, в частности, в Юго-Восточную Азию, заявил председатель Комитета СБ ООН по антитеррористическим санкциям Кайрат Умаров.

"Иностранные боевики-террористы пытаются покинуть Ирак и Сирию в качестве репатриантов, переселенцев, создают новые угрозы мировому сообществу", - сказал Умаров в среду на проходящем в Краснодаре совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.

Ссылаясь на данные мониторинговой группы Комитета СБ ООН по санкциям против ИГ, Умаров отметил, что "эта организация пытается перевести финансовые средства из Сирии и Ирака в другие регионы, для того, чтобы подготовиться к вероятному военному поражению в зоне конфликта и продолжению своей деятельности в других частях мира".

Умаров сказал также, что вызывает обеспокоенность "избыточное присутствие и потенциальное усиление связанных с ИГИЛ сил в Афганистане", что создает серьезную угрозу безопасности как самого Афганистана, так и стран региона, в том числе Центральной Азии.

"Глобальная угроза со стороны ИГИЛ изменяется, принимая новые формы", - констатировал Умаров.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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