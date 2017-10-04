Гендиректор ОЗХО: зарин применялся в Хан-Шейхуне за пять дней до авиаудара

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили следы использования нервно-паралитического газа зарин в сирийском городе Хан-Шейхун за пять дней до авиаудара сирийской авиации.

Об этом заявил агентству AFP генеральный директор организации Ахмет Узюмджю.

"Анализ собранных ОЗХО образцов относится к другому событию, которое произошло на северо-западе Сирии 30 марта этого года, - приводит в среду его слова агентство. - Результаты подтверждают наличие зарина".

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, согласно которому 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.