CBS: стрелок из Лас-Вегаса за год приобрел 33 единицы оружия, не вызвав подозрений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Американец Стивен Пэддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), за последний год приобрел 33 единицы оружия, но это не вызвало подозрений у властей. Об этом в среду сообщил телеканал CBS со ссылкой на Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия.

"С октября 2016 года по 28 сентября 2017 года он приобрел 33 единицы оружия, большинство из них винтовки", - заявила представитель бюро Джилл Снайдер в интервью телеканалу. Она также отметила, что в США нет федерального закона, который бы предписывал уведомлять органы контроля в случае приобретения одним человеком большого количества винтовок в разное время.

"Нас уведомляют только, если осуществляется продажа сразу нескольких единиц огнестрельного оружия в одни руки, даже если это будет два или более пистолета", - пояснила она.

По ее данным, всего Пэддок владел примерно 50 единицами оружия разных типов. Из них 12 винтовок были оборудованы приспособлениями, позволяющими осуществлять автоматическую стрельбу. По словам Снайдер, такие приспособления являются легальными в Соединенных Штатах.