СМИ: полиция пресекла манифестацию в Эглетоне, куда прибывает с визитом Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Французская полиция и жандармерия решительно пресекла в среду манифестацию рабочих предприятия GM&S в городе Эглетон. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

В этот небольшой город, расположенный в департаменте Коррез (центр страны), прибывает в этот день с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон. Он должен выступить там с речью на тему модернизации системы профессионального образования.

Манифестанты протестовали против тех условий, на которых разорившееся предприятие по производству автомобильных компонентов, где они работают, намерен приобрести новый хозяин. Он планирует провести значительные сокращения персонала и понизить заработную плату.

Манифестанты попытались прорвать полицейское ограждение и приблизиться к тому месту, где должен остановиться президентский кортеж. Полиция для разгона участников акции протеста применила слезоточивый газ и дубинки, толкала их щитами.

В результате один из рабочих получил серьезную травму ноги и был увезен на машине скорой помощи. Полицейские отняли у рабочих заготовленные ими транспаранты и уничтожили их.