WSJ: Запад заподозрил РФ в попытках взлома смартфонов военных НАТО в Польше и Балтии

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Военные стран Запада подозревают Россию в попытках взломать личные смартфоны около 4 тыс. военнослужащих НАТО, дислоцированных в этом году в Польшу и государства Балтии. Целью таких диверсий является извлечение полезной информации из устройств, оценка численности войск, а также запугивание солдат и офицеров. С таким утверждением выступила в среду газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, командование Вооруженных сил США и других стран Запада убеждено, что за этой кампанией стоит Москва. Якобы на это указывает высокий уровень координации действий хакеров и совершенство применяемых средств, например, беспилотные летательные аппараты разведывательного назначения, напичканные электроникой.
В качестве примера газета приводит слова подполковника ВС США Кристофера Лёрё, который в июле принял на себя командование базой НАТО в Польше. Однажды, вернувшись со стрельб, подполковник обнаружил, что его личный iPhone пытались взломать, неизвестный хакер отправил ложное сообщение о краже смартфона с целью получить пароль ко второй линии защиты устройства.
По словам Лёрё, попытка внедрения была осуществлена с российского IP-адреса. "Там была маленькая карта Apple, в центре которой была Москва. Послание гласило, что кто-то пытается получить доступ к вашему iPhone", - добавил подполковник. Он также утверждал, что некие хакеры через его смартфон отслеживали перемещения его и отряда.
Газета пишет, что обратилась в Министерство обороны РФ, которое не дало ответа на запрос прокомментировать данную публикацию. На Западе часто обвиняют РФ в осуществлении хакерских атак, но Москва это категорически отвергает.
Военнослужащие НАТО сейчас дислоцированы на северо-востоке Польши в составе сформированного для укрепления восточного фланга альянса многонационального батальона в Ожише и Бемове Писком численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, в стране в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve) находится американская танковая бригада численностью около 3 тыс. военнослужащих. Они располагают несколькими сотнями единиц техники, включая танки "Абрамс".