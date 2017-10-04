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Тиллерсон опроверг слухи о намерении подать в отставку

Международная панорама
4 октября, 18:12 дата обновления: 4 октября, 18:17 UTC+3

По словам госсекретаря США, он "никогда не рассматривал" такую возможность

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Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Cliff Owen

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг слухи о том, что намеревался уйти в отставку со своего поста. С соответствующим заявлением он выступил в среду на специальной пресс-конференции в Госдепартаменте.

"Вице-президент США [Майкл Пенс] никогда не уговаривал меня остаться госсекретарем, так как я никогда не рассматривал возможность отставки с этого поста", - сказал он.

Ранее в среду телекомпания NBC со ссылкой на многочисленные источники в администрации главы государства сообщила, что Тиллерсон в присутствии других членов Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме назвал президента Дональда Трампа болваном и пригрозил добровольно уйти в отставку из-за несогласия по ряду внутриполитических аспектов с главой государства.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк)
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