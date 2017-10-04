В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Международная контртеррористическая коалиция во главе с США не кооперируется и не координирует свои действия в Сирии с российской стороной, однако осуществляются контакты между военными ведомствами для предотвращения инцидентов в небе. Такой ответ дала в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза на просьбу прокомментировать ранее сделанное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства в среду отметил, что Россия хотела бы, чтобы Соединенные Штаты и возглавляемая ими антитеррористическая коалиция координировали свои действиями в Сирии с армией страны и российскими ВКС. "Американские вооруженные силы не участвуют в двустороннем военном взаимодействии с российскими силами. Мы соблюдаем запрет на двустороннее взаимодействие ВС [РФ и США], обозначенный в оборонном бюджете на 2017 финансовый год", - заявила представитель оборонного ведомства США.

"Коалиция не участвует в действиях, подразумевающих кооперацию или координацию действий с российскими силами. Например, коалиция не поддерживает российские силы при выполнении ими тех или иных операций, не сообщает российским силам информацию о целях для нанесения ими авиаударов, не оказывает им огневую поддержку, а также не консультирует российских солдат на поле боя. Планов предпринимать такого рода действия на сегодняшний день у нас нет", - пояснила она.

"Необходимые каналы связи существуют для того, чтобы исключить случайные опасные инциденты в Сирии в воздухе и на земле между коалицией, их партнерскими силами и силами, которые поддерживаются режимом Асада", - добавила Балданза.

Лавров ранее в среду также подчеркнул, что в полной мере сохраняет свою актуальность инициатива президента Владимира Путина о формировании широкого контртеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН. "Ее реализация подразумевает соблюдение норм международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств, на территории которых ведется борьба с террором", - добавил министр.