Католическая церковь может выступить посредником в конфликте Испании и Каталонии

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БАРСЕЛОНА, 4 октября. /ТАСС/. Имеющая широкое влияние в Испании Римско-католическая церковь может выступить посредником в конфликте между Мадридом и желающей провозгласить независимость Каталонией.
Как сообщили в среду испанские и каталонские газеты, за последние сутки на прямой контакт с верховными церковными иерархами вышли премьер-министр королевства Мариано Рахой и высшие лица Женералитата Каталонии - правительства автономии.
По информации каталонского информационного телеканала 324, влиятельные представители Женералитата изучают возможность такого посредничества, контактируя уже несколько дней с высшим духовенством Каталонии. Как сообщается, его собеседниками стали архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелья и Жозеп Мария Солер - настоятель монастыря Монсеррат, который является одним из главных религиозных центров Каталонии. Отмечается, что в среду со священнослужителями встречался замглавы Каталонии Ориол Жункерас.
В свою очередь, премьер-министр Испании Мариано Рахой, по утверждению мадридских газет, также обсудил каталонскую проблему с высшим католическим духовенством. Как сообщила со ссылкой на осведомленные источники газета El Mundo, глава правительства во вторник вечером принял в своей резиденции во дворце Монклоа архиепископа Мадрида Карлоса Осоро и главу барселонской епархии Хуана Хосе Омелью. "Факт этой встречи не пожелали официально подтвердить ни источники в правительстве, ни в епископатах", - отмечает издание.