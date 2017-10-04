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Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом

Международная панорама
4 октября, 19:27 дата обновления: 4 октября, 19:29 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В рамках своего первого визита в Москву Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд встретится с российским лидером Владимиром Путиным

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начал в среду государственный визит в Россию. Самолет саудовского монарха приземлился в правительственном аэропорту "Внуково-2". Перед трапом выстроился почетный караул военнослужащих всех родов войск РФ.

По поручению президента РФ короля встречал вице-премьер Дмитрий Рогозин, а также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.

В рамках первого визита Аль Сауда в Россию на 5 октября намечены переговоры с Владимиром Путиным. "Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе Кремля. Предполагается подписание совместных документов в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики.

Стороны также обсудят двусторонние и региональные вопросы. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", - отметили в Кремле.

6 октября с саудовским монархом встретится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, визит Аль Сауда поможет стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. "Убеждены, что это действительно эпохальное событие (визит короля Саудовской Аравии в Россию) в наших отношениях будет способствовать выводу сотрудничества на принципиально новый уровень, внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки в БВСА (Ближний Восток и Север Африки)", - заявил Лавров в интервью газете Asharq Al-Awsat.

Как отметил посол Саудовской Аравии в РФ, отношения Эр-Рияда и Москвы выходят на качественно новый уровень развития. "В самое ближайшее время мы станем свидетелями качественного скачка в двусторонних отношениях и выхода на широкие и просторные перспективы", - сказал дипломат.

Инвестиционный форум и Неделя культуры

В рамках визита хранителя двух мусульманских святынь (один из официальных титулов короля Саудовской Аравии - прим. ТАСС) пройдет инвестиционный форум, в котором примут участие более 200 компаний, включая крупнейшую в мире нефтедобывающую компанию Saudi Aramco.

Кроме того, 2-8 октября в Москве впервые проходит Неделя культуры Саудовской Аравии. Программа мероприятий включает в себя выставку, показ саудовских фильмов, выступления народного ансамбля, а также презентацию блюд национальной кухни.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Лавров, Сергей Викторович Богданов, Михаил Леонидович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Аль Сауд, Мухаммед бен Сальман
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