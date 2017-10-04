Все шесть российских истребителей МиГ-29 прибыли в Сербию

БЕЛГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Два последних российских истребителя МиГ-29 из шести подаренных Москвой Белграду прибыли в среду в Сербию. Об этом сообщило агентство TANJUG со ссылкой на источник в министерстве обороны республики.

Сообщается, что после полудня на военный аэродром Батайница под Белградом военно-траспортным самолетом Ан-124 "Руслан" были доставлены еще два самолета МиГ-29. МиГи перевозились в частично разобранном виде. Первые два истребителя прибыли в понедельник вечером. Торжественная церемония передачи эскадрильи состоится в четверг около полудня.

Ранее министр обороны Александар Вулин рассказал собравшимся, что Россия 4 июля сообщила о намеченной на 2 октября передаче самолетов. "Как видите, это и произошло 2 октября 2017 года. До пятницы прибудут остальные четыре самолета, и мы можем с гордостью сказать, что впервые с 1987 года наши ВВС получили новые машины. Очень важно, что у нас получается сделать нашу армию сильнее, организованнее и современнее", - заявил он.

Министр также сообщил, что шесть истребителей МиГ-29 примут участие в параде в честь освобождения сербской столицы от немецкой армии 20 октября.

Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. При этом модернизация самолетов будет осуществлена в три этапа и обойдется республике в сумму от €180 млн до €230 млн.

Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска". В 2018 году восемь МиГ-29 и два дивизиона зенитных ракетных комплексов "Бук" передаст Сербии Белоруссия с условием, что Белград оплатит их ремонт и модернизацию.