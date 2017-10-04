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Жирона заявила о разрыве связей с представителями Мадрида после референдума

Международная панорама
4 октября, 21:55 UTC+3 БАРСЕЛОНА БАРСЕЛОНА 4, октября. /ТАСС

Мэр города Марта Мадренас подчеркнула, что этот шаг - реакция на действия испанской полиции

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БАРСЕЛОНА, 4 октября. /ТАСС/. Муниципалитет города Жирона, являющегося центром одноименной провинции Каталонии, отказался далее работать с представителями испанского государства и королевского дома после референдума 1 октября о самоопределении автономии. Об этом сообщила в среду мэр Жироны Марта Мадренас.

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"Как мэрия мы больше не вернемся к согласованию своих действий с представительством правительства [Испании в Каталонии], гражданской гвардией, национальной полицией и королевским домом", - заявила градоначальница.

Эти действия мэр Жироны закрепила в двух документах городской администрации, которые были подписаны ею в среду. Как она подчеркнула, этот шаг - реакция на действия испанской полиции, по ее мнению, жестоко подавлявшей попытки каталонцев провести референдум о независимости автономии. "Я подписала два распоряжения, чтобы отменить какие бы то ни было согласования официальных действий с теми, кто ответствен за политические репрессии в Жироне", - отметила она.

В документах, в частности, указывается, что мэрия Жироны впредь не будет поддерживать мероприятия, организуемые представителями властей Испании. "По всем действиям, которые организует мэрия Жироны, не будет согласований ни с представителем испанского правительства Энриком Мийо, ни с его заместителем Хуаном Манэлем Санчес-Бустаманте, ни с кем-либо из команды представительства государственного правительства, ни с национальной полицией, ни с гражданской гвардией", - говорится в тексте распоряжения.

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